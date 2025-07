Fête de la bière Stade de foot Lesse

Fête de la bière Stade de foot Lesse samedi 16 août 2025.

Fête de la bière

Stade de foot Route Outremont Lesse Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Lesse-Chenois vous invite à sa 2ème fête de la Bière

Venez partager ce moment de convivialitéTout public

Stade de foot Route Outremont Lesse 57580 Moselle Grand Est +33 3 87 01 90 18 mairie.chenois@wanadoo.fr

English :

The Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Lesse-Chenois invites you to its 2nd Beer Festival

Come and share this moment of conviviality

German :

Die Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Lesse-Chenois lädt Sie zu ihrem zweiten Bierfest ein

Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment der Geselligkeit

Italiano :

L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Lesse-Chenois vi invita alla sua 2a Festa della Birra

Venite a condividere questo momento di convivialità

Espanol :

La Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Lesse-Chenois le invita a su 2ª Fiesta de la Cerveza

Venga a compartir este momento de convivencia

