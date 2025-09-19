Fête de la bière Logelheim
Fête de la bière Logelheim vendredi 19 septembre 2025.
Fête de la bière
5 Grand rue Logelheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Vendredi soir l’afterwork sonnera rock and blues avec le groupe Miss red et leur chanteuse bien connue à Logelheim. En complément de cette formation shades of blues avec Didier et José viendront vous faire bouger sur des aires blues bien connu !
Il y aura également de quoi boire et de quoi manger sur place. .
5 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14 lerdvdescopains@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la bière Logelheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach