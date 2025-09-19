Fête de la bière Logelheim

5 Grand rue Logelheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Vendredi soir l’afterwork sonnera rock and blues avec le groupe Miss red et leur chanteuse bien connue à Logelheim. En complément de cette formation shades of blues avec Didier et José viendront vous faire bouger sur des aires blues bien connu !

Il y aura également de quoi boire et de quoi manger sur place. .

5 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14 lerdvdescopains@gmail.com

