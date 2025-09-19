Fête de la Bière Lutterbach

Fête de la Bière Lutterbach vendredi 19 septembre 2025.

Fête de la Bière

Place du Platane Lutterbach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-20 23:55:00

2025-09-19 2025-09-21

Trois jours de fête vous attendent, entre bières artisanales, tartes flambées et ambiance musicale garantie !

Programme

– Vendredi 19 septembre dès 19h ouverture des festivités avec une soirée haute en couleurs.

– Samedi 20 septembre dès 19h nouvelle soirée festive avec bières, tartes flambées et musique entraînante.

– Dimanche 21 septembre dès 12h repas festif sur réservation avec au menu choucroute ou bouchées à la reine accompagnées de spaetzle. L’animation sera assurée par DJ Dany et l’invité spécial Christian Torchiani (ex-Klostertaler), venu tout droit d’Autriche.

Un rendez-vous convivial et gourmand, à partager sans modération ! .

Place du Platane Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 50 71 00

