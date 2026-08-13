Informations pratiques

Lutterbach

Fête de la Bière

Place du Platane Lutterbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-18 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Trois jours de fête vous attendent, entre bières artisanales, tartes flambées et ambiance musicale garantie !

Programme

– Vendredi 18 septembre dès 19h soirée d’ouverture avec bières artisanales, tartes flambées et animation musicale assurée par Dr Boost et Nico

– Samedi 19 septembre dès 19h soirée DJ avec le duo alsacien Elsass Brothers pour une ambiance festive

– Dimanche 20 septembre dès 12h journée traditionnelle façon Oktoberfest avec le groupe Orig

Un rendez-vous convivial et gourmand, à partager sans modération ! .

Place du Platane Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 51 71 00 manifestations@mairie-lutterbach.fr

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English :

L’événement Fête de la Bière Lutterbach a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace