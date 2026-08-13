Fête de la Bière Lutterbach
vendredi 18 septembre 2026 · Lutterbach
Informations pratiques
Lutterbach
Fête de la Bière
Place du Platane Lutterbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-18 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Trois jours de fête vous attendent, entre bières artisanales, tartes flambées et ambiance musicale garantie !
Programme
– Vendredi 18 septembre dès 19h soirée d’ouverture avec bières artisanales, tartes flambées et animation musicale assurée par Dr Boost et Nico
– Samedi 19 septembre dès 19h soirée DJ avec le duo alsacien Elsass Brothers pour une ambiance festive
– Dimanche 20 septembre dès 12h journée traditionnelle façon Oktoberfest avec le groupe Orig
Un rendez-vous convivial et gourmand, à partager sans modération ! .
Place du Platane Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 51 71 00 manifestations@mairie-lutterbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Bière Lutterbach a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Lutterbach (Haut-Rhin)
- Un village sous terre, Brasserie de Lutterbach, Lutterbach 19 septembre 2026