Fête de la bière Divers lieux, voir programme Martigues

Vendredi 10 octobre 2025 de 18h à 23h. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

L’association Les Vitrines Martégales vous propose une animation en centre-ville de Martigues pour la fête de la bière. Animations musicales et grandes tablées seront au programme.

Retrouvez animations musicales et des grandes tablées sur les 3 quartiers du Coeur de Ville. Pour l’occasion des stands de restaurations vous seront proposés à Jonquières, Esplanade des Belges en plus des restaurateurs du Coeur de Ville participants qui proposeront de l’emporter.



Détails à venir. .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

The Les Vitrines Martégales association offers you entertainment in the city center of Martigues for the beer festival. Musical entertainment and large tables will be on the program.

German :

Der Verein Les Vitrines Martégales bietet Ihnen Unterhaltung im Stadtzentrum von Martigues zum Bierfest. Musikalische Unterhaltung und große Tische stehen auf dem Programm.

Italiano :

L’associazione Vitrines Martégales organizza una festa della birra nel centro di Martigues. In programma intrattenimento musicale e grandi tavolate.

Espanol :

La asociación Les Vitrines Martégales le ofrece entretenimiento en el centro de la ciudad de Martigues con motivo de la fiesta de la cerveza. En el programa habrá animación musical y mesas grandes.

