FÊTE DE LA BIÈRE

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Fête de la bière organisé par le twirling club Marvejols et animé par Dj Faab’s

Fête de la bière organisé par le twirling club Marvejols et animé par Dj Faab’s .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 59 29 21 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer festival organized by the Marvejols twirling club and hosted by Dj Faab’s

L’événement FÊTE DE LA BIÈRE Marvejols a été mis à jour le 2026-01-06 par 48-OT Gévaudan Destination