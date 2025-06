Fête de la Bière Munster 5 juillet 2025 16:00

Haut-Rhin

Fête de la Bière 16 Rue du Dr Heid Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 23:59:00

Date(s) :

2025-07-05

Sous chapiteau, la fête de la bière de l’ASM est un évènement estival à ne pas manquer ! Petite restauration et orchestre musical.

La fête à ne pas manquer dans la vallée !

Sur le terrain annexe du stade du Leymel, la fête de la bière de l’ASM est l’évènement estival à ne pas manquer !

Pour cette soirée organisée en partenariat avec la brasserie Meteor et son distributeur local, les caves du chalet à Stosswihr, vous retrouverez différentes sortes de bières, de quoi vous restaurer ainsi que des musiques dignes des plus grandes Bierfest !

Venez-nombreux et à bientôt !

Tous les membres de l’AS Munster Football .

16 Rue du Dr Heid

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 40 42 99 munster.as@alsace.lgef.fr

English :

Under the big top, the ASM beer festival is a summer event not to be missed! Small catering and musical band.

German :

Im Festzelt ist das Oktoberfest der ASM ein Sommerereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Kleine Imbisse und Musikkapelle.

Italiano :

Sotto il tendone, la festa della birra ASM è un evento estivo da non perdere! Rinfresco leggero e musica dal vivo.

Espanol :

Bajo la carpa principal, la fiesta de la cerveza de la ASM es un acontecimiento veraniego que no debe perderse Refrescos ligeros y música en directo.

