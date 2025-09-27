Fête de la bière Oktoberfest Niderviller

Fête de la bière Oktoberfest Niderviller samedi 27 septembre 2025.

Fête de la bière Oktoberfest

rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 23:59:00

2025-09-27

Le Diouk’s Band vous donne rendez-vous pour la fête de la bière au complexe de salles ! Une entrée, une salle et des chapiteaux avec l’orchestre Déclic. Deux formules sans repas (payant, sans réservation) et avec repas choucroute royale ou émincé de volaille spaetzle (payant, avec réservation par téléphone.Tout public

rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 81 08 90 97

English :

Diouk’s Band welcomes you to the beer festival at the hall complex! One entrance, one hall and marquees with the Déclic band. Two formulas: without meal (for a fee, no reservation required) and with meal of royal sauerkraut or minced chicken spaetzle (for a fee, reservation by phone required).

German :

Die Diouk’s Band lädt Sie zum Oktoberfest im Saalkomplex ein! Ein Eingang, ein Saal und Zelte mit der Band Déclic. Zwei Formeln: ohne Essen (kostenpflichtig, ohne Reservierung) und mit Essen mit königlichem Sauerkraut oder Spätzle-Geflügelgeschnetzeltem (kostenpflichtig, mit telefonischer Reservierung.

Italiano :

La Diouk’s Band vi invita alla festa della birra presso il complesso di sale! Un’unica entrata, un’unica sala e tensostrutture con la Déclic band. Due formule: senza pasto (a pagamento, senza prenotazione) e con pasto di crauti reali o spaetzle di pollo tritato (a pagamento, con prenotazione telefonica).

Espanol :

Diouk’s Band te invita a la fiesta de la cerveza en el complejo de salas Una entrada, una sala y carpas con la banda Déclic. Dos fórmulas: sin comida (de pago, no es necesario reservar) y con comida de chucrut real o spaetzle de pollo picado (de pago, es necesario reservar por teléfono).

