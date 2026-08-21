Fête de la bière Oktoberfest Niderviller
samedi 26 septembre 2026 · Niderviller
Informations pratiques
Niderviller
Fête de la bière Oktoberfest
rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Diouk’s Band vous donne rendez-vous pour la fête de la bière ! Une entrée, une salle et des chapiteaux avec animation musicale de l’orchestre Déclic. Deux formules sans repas (payant, sans réservation) et avec repas (payant, réservation obligatoire).Tout public
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rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 81 08 90 97
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English :
Diuk’s Band invites you to the Beer Festival! There will be an entrance area, a main hall, and tents featuring musical entertainment by the Déclic band. Two options: without a meal (for an additional fee, no reservation required) and with a meal (for an additional fee, reservation required).
L’événement Fête de la bière Oktoberfest Niderviller a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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