Informations pratiques

Niderviller

Fête de la bière Oktoberfest

rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Diouk’s Band vous donne rendez-vous pour la fête de la bière ! Une entrée, une salle et des chapiteaux avec animation musicale de l’orchestre Déclic. Deux formules sans repas (payant, sans réservation) et avec repas (payant, réservation obligatoire).Tout public

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rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 81 08 90 97

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English :

Diuk’s Band invites you to the Beer Festival! There will be an entrance area, a main hall, and tents featuring musical entertainment by the Déclic band. Two options: without a meal (for an additional fee, no reservation required) and with a meal (for an additional fee, reservation required).

L’événement Fête de la bière Oktoberfest Niderviller a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD