Fête de la bière Salle des fêtes Pierrelatte
Fête de la bière Salle des fêtes Pierrelatte vendredi 12 septembre 2025.
Fête de la bière
Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-12 17:30:00
fin : 2025-09-13 00:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Après le succès de la première édition, le comité de jumelage Pierrelatte Haßfurt renouvelle cet événement convivial et festif !
Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Following the success of the first event, the Pierrelatte ? Haßfurt twinning committee is renewing this convivial and festive event!
German :
Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung wird das Partnerschaftskomitee Pierrelatte? Haßfurt diese gesellige und festliche Veranstaltung erneut!
Italiano :
Dopo il successo del primo evento, il comitato di gemellaggio Pierrelatte ? Haßfurt organizza un altro evento amichevole e festoso!
Espanol :
Tras el éxito de la primera edición, el comité de hermanamiento Pierrelatte ? El comité de hermanamiento de Haßfurt organiza otro acto amistoso y festivo
