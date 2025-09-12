Fête de la bière Salle des fêtes Pierrelatte

Fête de la bière Salle des fêtes Pierrelatte vendredi 12 septembre 2025.

Fête de la bière

Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2025-09-12 17:30:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Après le succès de la première édition, le comité de jumelage Pierrelatte Haßfurt renouvelle cet événement convivial et festif !

Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Following the success of the first event, the Pierrelatte ? Haßfurt twinning committee is renewing this convivial and festive event!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung wird das Partnerschaftskomitee Pierrelatte? Haßfurt diese gesellige und festliche Veranstaltung erneut!

Italiano :

Dopo il successo del primo evento, il comitato di gemellaggio Pierrelatte ? Haßfurt organizza un altro evento amichevole e festoso!

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, el comité de hermanamiento Pierrelatte ? El comité de hermanamiento de Haßfurt organiza otro acto amistoso y festivo

L’événement Fête de la bière Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence