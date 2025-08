Fête de la Bière Sous chapiteau Raon-l’Étape

Fête de la Bière
Sous chapiteau 7 rue Pasteur Raon-l'Étape Vosges

Samedi 2025-09-13 19:00:00

Animée par Michaël Bores, figure emblématique du célèbre groupe de Volksmusik Orig. WILLERTHALER.

Depuis leur création en 2008, ce groupe a atteint un niveau d’excellence artistique qui les hisse au rang des plus grands noms de la Volksmusik. En une décennie, ils ont conquis les scènes les plus exigeantes et les cœurs les plus festifs (participation en 2013 à la célèbre émission allemande Musikantenstadl et en 2012 participation à la Soirée de la Bonne Humeur au Centre Océanographique de Monaco, en présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de Delphine Wespiser, Miss France

Entrée et repas 20 € poulet, frites et crudités et en dessert Forêt Noire

Uniquement sur réservation au restaurant O’DéliceAdultes

English :

Hosted by Michaël Bores, icon of the famous Volksmusik band Orig. WILLERTHALER.

Since their creation in 2008, this group has reached a level of artistic excellence that places them among the greatest names in Volksmusik. In the space of a decade, they have conquered the most demanding stages and the most festive hearts (participation in 2013 in the famous German TV show Musikantenstadl and in 2012 participation in the Soirée de la Bonne Humeur at the Centre Océanographique in Monaco, in the presence of His Serene Highness Prince Albert II and Delphine Wespiser, Miss France)

Entrée and meal 20 ? chicken, French fries and crudités, with Black Forest dessert

Reservations only at Restaurant O?Délice

German :

Moderiert von Michaël Bores, einer Symbolfigur der berühmten Volksmusikgruppe Orig. WILLERTHALER.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat die Band ein Niveau künstlerischer Exzellenz erreicht, das sie in die Riege der größten Namen der Volksmusik aufsteigen lässt. Innerhalb eines Jahrzehnts haben sie die anspruchsvollsten Bühnen und die festlichsten Herzen erobert (2013 Teilnahme an der berühmten deutschen Sendung Musikantenstadl und 2012 Teilnahme an der Soirée de la Bonne Humeur im Centre Océanographique de Monaco, in Anwesenheit Seiner Serenissime Hoheit Prinz Albert II und Delphine Wespiser, Miss France

Eintritt und Essen 20 ? Huhn, Pommes frites und Rohkost und zum Nachtisch Schwarzwälder Kirschtorte

Nur mit Reservierung im Restaurant O?Délice

Italiano :

Ospite Michaël Bores, figura emblematica del famoso gruppo Volksmusik Orig. WILLERTHALER.

Dalla sua formazione nel 2008, il gruppo ha raggiunto un livello di eccellenza artistica che lo colloca tra i più grandi nomi della Volksmusik. Nell’arco di un decennio, hanno conquistato i palcoscenici più impegnativi e i cuori più festosi (partecipazione nel 2013 al famoso programma tedesco Musikantenstadl e nel 2012 partecipazione alla Soirée de la Bonne Humeur al Centre Océanographique di Monaco, alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II e di Delphine Wespiser, Miss Francia)

Antipasto e pasto 20 ? pollo, patatine e crudités e dessert della Foresta Nera

Solo su prenotazione presso il ristorante O?Délice

Espanol :

Presentado por Michaël Bores, figura emblemática del famoso grupo de Volksmusik Orig. WILLERTHALER.

Desde su formación en 2008, el grupo ha alcanzado un nivel de excelencia artística que lo sitúa entre los grandes nombres de la Volksmusik. En el espacio de una década, han conquistado los escenarios más exigentes y los corazones más festivos (participación en 2013 en el famoso programa alemán Musikantenstadl y en 2012 participación en la Soirée de la Bonne Humeur en el Centre Océanographique de Mónaco, en presencia de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II y de Delphine Wespiser, Miss Francia)

Entrante y comida 20 ? pollo, patatas fritas y crudités y postre Selva Negra

Sólo con reserva previa en el restaurante O’Délice

