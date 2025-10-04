Fête de la Bière Rhinau
Fête de la Bière Rhinau samedi 4 octobre 2025.
Fête de la Bière
31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Élevez votre chope, partagez des rires et dansez au son de la musique.
Fête de la bière animée par Gynfyzz
Repas entrée, plat, café et dessert
Buvette .
31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 16 98 29
English :
Raise a mug, share a laugh and dance to the music.
German :
Heben Sie Ihren Bierkrug, teilen Sie Lachen und tanzen Sie zur Musik.
Italiano :
Alzate un boccale, condividete una risata e ballate al ritmo della musica.
Espanol :
Levante una jarra, comparta unas risas y baile al ritmo de la música.
L’événement Fête de la Bière Rhinau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Grand Ried