Fête de la Bière Rhinau

Fête de la Bière Rhinau samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Bière

31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Élevez votre chope, partagez des rires et dansez au son de la musique.

Fête de la bière animée par Gynfyzz

Repas entrée, plat, café et dessert

Buvette .

31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 16 98 29

English :

Raise a mug, share a laugh and dance to the music.

German :

Heben Sie Ihren Bierkrug, teilen Sie Lachen und tanzen Sie zur Musik.

Italiano :

Alzate un boccale, condividete una risata e ballate al ritmo della musica.

Espanol :

Levante una jarra, comparta unas risas y baile al ritmo de la música.

