Fête de la bière Centre culturel le 27 Rouillac
Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-08 02:00:00
2026-03-07
Diffusion sur écran géant des match de rugby du tournoi des 6 nations l’après-midi puis fête de la bière animée par DJ Lucas Papot, vente de boissons et planches de charcuterie et fromage
rouillac.run.n.trail@gmail.com
English :
Giant-screen broadcast of the 6 Nations rugby matches in the afternoon, followed by a beer party with DJ Lucas Papot, drinks and charcuterie and cheese boards for sale
