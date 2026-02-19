Fête de la bière Centre culturel le 27 Rouillac

Fête de la bière

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-08 02:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Diffusion sur écran géant des match de rugby du tournoi des 6 nations l’après-midi puis fête de la bière animée par DJ Lucas Papot, vente de boissons et planches de charcuterie et fromage

.

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine rouillac.run.n.trail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant-screen broadcast of the 6 Nations rugby matches in the afternoon, followed by a beer party with DJ Lucas Papot, drinks and charcuterie and cheese boards for sale

L’événement Fête de la bière Rouillac a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Rouillacais