Fête de la bière Saint-Avold

Fête de la bière Saint-Avold samedi 18 octobre 2025.

Fête de la bière

Rue de la Piscine Saint-Avold Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

La municipalité de Saint-Avold organise la troisième édition de fête de la bière ne manquez pas l’occasion de célébrer cet événement et préparez-vous à vivre une expérience immersive, avec ambiance garantie par Gib Gazzz! . Inspiré par les festivités traditionnelles allemandes et alsaciennes, la Fête de la bière vous invite à savourer des bières artisanales brassées et à savourer la currywurst, flamms, saucisses, burgers, bretzels. Billets en vente exclusivement à l’Office de Tourisme de Saint-Avold. Entrée interdite aux moins de 18 ans.Adultes

Rue de la Piscine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19

English :

The municipality of Saint-Avold is organizing the third edition of the Fête de la bière: don’t miss the opportunity to celebrate this event and get ready for an immersive experience, with atmosphere guaranteed by Gib Gazzz! . Inspired by traditional German and Alsatian festivities, the Oktoberfest invites you to savor craft-brewed beers and enjoy currywurst, flamms, sausages, burgers and pretzels. Tickets on sale exclusively at the Saint-Avold Tourist Office. Entry forbidden to under-18s.

German :

Die Stadt Saint-Avold organisiert die dritte Ausgabe des Bierfestes: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses Ereignis zu feiern und bereiten Sie sich auf eine immersive Erfahrung vor, die von Gib Gazzz! begleitet wird. Inspiriert von traditionellen deutschen und elsässischen Festen, lädt das Bierfest Sie dazu ein, handwerklich gebrautes Bier zu genießen und Currywurst, Flammkuchen, Würstchen, Burger und Brezeln zu probieren. Eintrittskarten sind ausschließlich im Fremdenverkehrsamt von Saint-Avold erhältlich. Eintritt für Personen unter 18 Jahren verboten.

Italiano :

Il Comune di Saint-Avold organizza la terza edizione della Festa della Birra: non perdete l’occasione di festeggiare questo evento e preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente, con l’atmosfera garantita da Gib Gazzz! . Ispirata alle feste tradizionali tedesche e alsaziane, l’Oktoberfest invita a degustare birre artigianali e a godersi currywurst, fiammate, salsicce, hamburger e pretzel. Biglietti in vendita esclusivamente presso l’Ufficio del Turismo di Saint-Avold. Ingresso vietato ai minori di 18 anni.

Espanol :

El municipio de Saint-Avold organiza la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza: no pierda la ocasión de celebrar este acontecimiento y prepárese para una experiencia envolvente, con ambiente garantizado por ¡Gib Gazzz! Inspirada en las fiestas tradicionales alemanas y alsacianas, la Oktoberfest le invita a degustar cervezas artesanales y a disfrutar de currywurst, flammes, salchichas, hamburguesas y pretzels. Entradas a la venta exclusivamente en la Oficina de Turismo de Saint-Avold. Prohibida la entrada a menores de 18 años.

