Fête de la bière

Rue de l’Église Saint-Christophe-à-Berry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

La 4ème édition de notre fête de la bière est l’occasion de venir rencontrer des brasseurs et des brasseuses locaux, mais aussi de partager un moment convivial autour d’une bière, d’un verre de vin ou d’un soft ainsi que d’un bon repas. Des foods-trucks vous proposeront un offre diversifiée pour que chacun y trouve son bonheur.

Ce sera l’occasion de découvrir aussi des producteurs er des créateurs locaux.

Aussi le groupe Candide A se produira à partir de 20h30 pour apporter la touche musicale à cette soirée.

Tous les ingrédients seront réunis pour vous offrir une soirée que nous espérons réussie .

Rue de l’Église Saint-Christophe-à-Berry 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 20 11 17 18 moutonnet.svt@gmail.com

English :

The 4th edition of our beer festival is an opportunity to meet local brewers, and to share a convivial moment over a beer, a glass of wine or a soft drink, as well as a good meal. A variety of food-trucks will be on hand to provide something for everyone.

It’s also an opportunity to discover local producers and creators.

The group Candide A will also be performing from 8:30 p.m. to add a musical touch to the evening.

All the ingredients will be brought together to offer you what we hope will be a successful evening .

L’événement Fête de la bière Saint-Christophe-à-Berry a été mis à jour le 2026-01-11 par OT du Soissonnais-Valois