Fête de la Bière Saint-Georges

Fête de la Bière Saint-Georges samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Bière

Le bourg Saint-Georges Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Rejoignez-nous à Saint-Georges le samedi 4 octobre pour la Fête de la Bière ! À partir de 12h, savourez un repas choucroute, accompagné d’une bière, d’un dessert et d’un café. Réservez dès maintenant ! Dès 19h, plongez dans une soirée festive animée avec « Les ovnis & Picadilly ». Entrée gratuite.

Le bourg Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 87 18

English : Fête de la Bière

Join us in Saint-Georges on Saturday, October 4th for the Beer Festival! Starting at 12 p.m., enjoy a sauerkraut meal, accompanied by a beer, dessert, and coffee. Book now! From 7 p.m., immerse yourself in a lively festive evening with « Les ovnis & Picadilly. » Free admission and food on site. Don’t

German : Fête de la Bière

Besuchen Sie uns am Samstag, den 4. Oktober, in Saint-Georges zum Bierfest! Ab 12 Uhr können Sie ein Sauerkrautgericht mit einem Bier, einem Dessert und einem Kaffee genießen. Reservieren Sie schon jetzt! Ab 19 Uhr tauchen Sie in einen festlichen Abend ein, der von « Les ovnis & Picadilly » moderiert wird. Eintritt frei.

Italiano :

Sabato 4 ottobre, unitevi a noi a Saint-Georges per la Festa della birra! A partire dalle 12.00, gustate un pasto a base di crauti, accompagnato da una birra, un dessert e un caffè. Prenotate subito! Dalle 19.00, serata vivace con « Les ovnis & Picadilly ». Ingresso libero.

Espanol : Fête de la Bière

Únase a nosotros en Saint-Georges el sábado 4 de octubre con motivo de la Fiesta de la Cerveza A partir de las 12 del mediodía, disfrute de una comida a base de chucrut, acompañada de una cerveza, postre y café. ¡Reserve ya! A partir de las 19.00 h, disfrute de una animada velada con « Les ovnis & Picadilly ». Entrada gratuita.

