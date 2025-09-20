Fête de la Bière Saint-Martin-sur-le-Pré
Fête de la Bière Saint-Martin-sur-le-Pré samedi 20 septembre 2025.
Fête de la Bière
La Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 23:59:00
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
8ème Fête de la Bière à Saint-Martin-sur-le-Pré.
Avec la participation des bières du coin.
Animations enfants, concerts. .
La Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 80 40 70 90
English : Fête de la Bière
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la Bière Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne