Fête de la Bière Saint-Martin-sur-le-Pré

Fête de la Bière

La Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 23:59:00

2025-09-20

Tout public

8ème Fête de la Bière à Saint-Martin-sur-le-Pré.

Avec la participation des bières du coin.

Animations enfants, concerts. .

La Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 80 40 70 90

