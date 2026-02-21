Fête de la bière place de la tuilerie Saint-Paul-lès-Romans

Fête de la bière

place de la tuilerie Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Envie de passer une soirée conviviale entre amis ?

De découvrir de bonnes bières, profiter de musique et d’une ambiance festive ?

Venez célébrer avec nous cette toute première édition… on compte sur vous pour mettre le feu !

place de la tuilerie Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 81 39 69

English :

Want to spend a convivial evening with friends?

Discover some great beers, enjoy some music and a festive atmosphere?

Come and celebrate with us this very first edition? we’re counting on you to set the place alight!

L’événement Fête de la bière Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-02-21 par Valence Romans Tourisme