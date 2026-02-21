Fête de la bière place de la tuilerie Saint-Paul-lès-Romans
Fête de la bière place de la tuilerie Saint-Paul-lès-Romans vendredi 13 mars 2026.
Fête de la bière
place de la tuilerie Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Envie de passer une soirée conviviale entre amis ?
De découvrir de bonnes bières, profiter de musique et d’une ambiance festive ?
Venez célébrer avec nous cette toute première édition… on compte sur vous pour mettre le feu !
place de la tuilerie Salle des fêtes Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 81 39 69
English :
Want to spend a convivial evening with friends?
Discover some great beers, enjoy some music and a festive atmosphere?
Come and celebrate with us this very first edition? we’re counting on you to set the place alight!
