Fête de la bière Saint-Paul-Trois-Châteaux
Fête de la bière Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 15 mai 2026.
Fête de la bière
parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 00:00:00
Date(s) :
2026-05-15
La Fête de la bière revient pour régaler tous les amateurs ! Les brasseurs et les food-trucks vous attendent pour vous faire découvrir leurs spécialités.
parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
The Fête de la bière is back to delight all beer lovers! Brewers and food-trucks are waiting to show you their specialities.
L’événement Fête de la bière Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence