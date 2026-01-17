Fête de la bière Saint-Paul-Trois-Châteaux

Fête de la bière

parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

2026-05-15

La Fête de la bière revient pour régaler tous les amateurs ! Les brasseurs et les food-trucks vous attendent pour vous faire découvrir leurs spécialités.

parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

The Fête de la bière is back to delight all beer lovers! Brewers and food-trucks are waiting to show you their specialities.

