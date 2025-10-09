Fête de la Bière Saint-Satur

Fête de la Bière Saint-Satur jeudi 9 octobre 2025.

Fête de la Bière

Saint-Satur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09 23:00:00

Date(s) :

2025-10-09

Venez célébrer l’Oktoberfest comme un allemand ! Au programme une visite de la brasserie et dégustation de plusieurs bières exclusives. Un concert live dès 20h par Cats of the moon . Plat spécial et distribution de goodies !

Réservez vos soirées et venez vivre des moments mémorables au Well’in Green ! .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 50 08 11 29 team@wellingreen.com

English :

Celebrate Oktoberfest like a German!

German :

Kommen Sie und feiern Sie das Oktoberfest wie ein Deutscher!

Italiano :

Venite a festeggiare l’Oktoberfest come un tedesco!

Espanol :

¡Ven a celebrar la Oktoberfest como un alemán!

