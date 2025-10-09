Fête de la Bière Saint-Satur
Fête de la Bière Saint-Satur jeudi 9 octobre 2025.
Fête de la Bière
Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09 23:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Venez célébrer l’Oktoberfest comme un allemand !
Venez célébrer l’Oktoberfest comme un allemand ! Au programme une visite de la brasserie et dégustation de plusieurs bières exclusives. Un concert live dès 20h par Cats of the moon . Plat spécial et distribution de goodies !
Réservez vos soirées et venez vivre des moments mémorables au Well’in Green ! .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 50 08 11 29 team@wellingreen.com
English :
Celebrate Oktoberfest like a German!
German :
Kommen Sie und feiern Sie das Oktoberfest wie ein Deutscher!
Italiano :
Venite a festeggiare l’Oktoberfest come un tedesco!
Espanol :
¡Ven a celebrar la Oktoberfest como un alemán!
L’événement Fête de la Bière Saint-Satur a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois