Fête de la bière Saint-Vincent-de-Tyrosse

Fête de la bière Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 27 septembre 2025.

Fête de la bière

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez déguster une sélection de boissons proposées par l’association Fêtes et Animations dans une très bonne ambiance festive. Les bénévoles vous auront également préparer de quoi se restaurer ! Soirée animée par le groupe Repris de Justesse !

C’est reparti pour une nouvelle édition de la Fête de la Bière !

Au programme de cette soirée conviviale

– Concert du groupe Repris de Justesse (20h30)

– Tapas & Bière pour partager un moment chaleureux

– Soirée animée par DJ NBA jusqu’au bout de la nuit

Cet événement festif, ouvert à toutes et tous, est organisé en partenariat avec la Ville de Tyrosse. .

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Fête de la bière

Come and enjoy a selection of drinks offered by the Fêtes et Animations association in a festive atmosphere. Volunteers will also be on hand to prepare some refreshments! Entertainment by the group Repris de Justesse!

German : Fête de la bière

Genießen Sie eine Auswahl an Getränken, die von der Vereinigung Fêtes et Animations angeboten werden, in einer sehr guten, festlichen Atmosphäre. Die freiwilligen Helfer haben auch etwas zu essen für Sie vorbereitet! Der Abend wird von der Gruppe « Repris de Justesse » moderiert!

Italiano :

Venite a gustare una selezione di bevande offerte dall’associazione Fêtes et Animations in un’atmosfera di grande festa. I volontari avranno anche qualcosa da mangiare pronto per voi! Animazione a cura del gruppo Repris de Justesse!

Espanol : Fête de la bière

Venga a disfrutar de una selección de bebidas ofrecidas por la asociación Fêtes et Animations en un ambiente festivo. Los voluntarios también tendrán algo de comer preparado para ti ¡Animación a cargo del grupo Repris de Justesse!

L’événement Fête de la bière Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS