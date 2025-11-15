Fête de la bière Saumur

Fête de la bière

La Ville de Saumur est heureuse d’annoncer la 9ème édition de l’un de ses rendez-vous incontournables la Fête de la Bière. Cette soirée conviviale, placée sous le signe de la bonne humeur et de la culture bavaroise.

Un événement attendu

Chaque année, la Fête de la Bière réunit plus de 1800 convives autour d’une ambiance chaleureuse.

Au programme

• Un dîner servi à table.

• Un concert live de l’orchestre Fabien Thomas.

• Une chope en verre offerte à chaque participant.

• Des animations Beer Pong, concours de tenues bavaroises et bien sûr… de la bière !

À boire et à manger

Sont proposées

• Starnberger (blonde)

• Baptist WIT (blanche)

• Saint-Feuillien (fruitée aux fruits rouges)

• Blonde sans alcool

Des boissons sans alcool sont également disponibles.

Côté repas

• Saucisse de volaille de l’Ouest, grenailles rôties et légumes étuvés, fromage, tartelette aux pommes (Boulangerie Joseph, pommes de M. Baudouin).

• Option végétarienne Steak végétal, grenailles et légumes étuvés

Une ambiance authentique

La fanfare Music’à Varennes ouvre la soirée, suivie des traditionnels Ein Prosit toutes les demi-heures pour trinquer ensemble.

L’orchestre Fabien Thomas anime la piste de dance avec une playlist énergique et festive jusqu’à la fin de la soirée.

Le concours de costumes vient récompenser les plus belles tenues

• 1er prix Votre taille en bière.

• 2e prix Une caisse de bière calendrier de l’Avent.

• 3e prix Un demi-mètre de bière en bois (8 x 33cl).

Lots offerts par Chope et Compagnie, partenaire officiel de l’événement.

Un moment festif et responsable

Pour garantir la sécurité de tous

• Des navettes gratuites assurent les trajets aller/retour. Réservation 02 41 83 31 10 animations@saumur.fr.

• Un stand de prévention est animé par l’association Addictions Alcool Vie Libre (éthylotests, conseils, cafés).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 novembre 2025 de 19h à 2h. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 10 animations@saumur.fr

English :

The town of Saumur is delighted to announce the 9th edition of one of its most popular events: the Fête de la Bière. A convivial evening of good cheer and Bavarian culture.

German :

Die Stadt Saumur freut sich, die 9. Ausgabe einer ihrer unumgänglichen Veranstaltungen anzukündigen: das Bierfest. Dieser gesellige Abend steht ganz im Zeichen der guten Laune und der bayerischen Kultur.

Italiano :

La città di Saumur è lieta di annunciare la 9ª edizione di uno dei suoi eventi imperdibili: la Festa della birra. Questa serata conviviale è all’insegna del buon umore e della cultura bavarese.

Espanol :

La ciudad de Saumur se complace en anunciar la 9ª edición de una de sus citas ineludibles: la Fiesta de la Cerveza. Esta agradable velada es sinónimo de buen humor y cultura bávara.

