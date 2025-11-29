FÊTE DE LA BIÈRE

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Soirée festive organisée par l’École de Rugby Les Arlequins DJ, choucroute party et ambiance conviviale !

Repas sur réservation, bonne humeur garantie.

La Fête de la Bière revient à Sauvian avec une soirée conviviale organisée par l’École de Rugby Les Arlequins !

Venez partager un moment festif autour d’un bon repas et d’une ambiance musicale animée par un DJ.

Au menu une choucroute party pour les amateurs de traditions, un trio de viandes et pâtes pour les gourmands, et un menu enfant pour les plus jeunes.

De quoi régaler toute la famille dans une atmosphère chaleureuse et bon enfant.

La soirée est ouverte à tous, mais la réservation est obligatoire avant le mardi 25 novembre. .

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 28 54

English :

Festive evening organized by Les Arlequins Rugby School: DJ, sauerkraut party and friendly atmosphere!

Reservations required, good spirits guaranteed.

German :

Festlicher Abend, organisiert von der Rugbyschule Les Arlequins: DJ, Sauerkrautparty und gesellige Atmosphäre!

Essen auf Reservierung, gute Laune garantiert.

Italiano :

Serata di festa organizzata dalla scuola di rugby Les Arlequins: DJ, festa dei crauti e atmosfera amichevole!

Per i pasti è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Velada festiva organizada por la escuela de rugby Les Arlequins: DJ, fiesta del chucrut y ambiente agradable

Se requiere reserva para las comidas.

L’événement FÊTE DE LA BIÈRE Sauvian a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE