Schiltigheim

Fête de la bière

Place Alfred Muller Schiltigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Organisée depuis plus de 40 ans dans la cité des brasseurs, la Fête de la bière est devenue une véritable institution.

Placé sous le signe du folklore, de la tradition et de la modernité, l’événement réunit chaque année toutes les générations.

Au programme de nombreuses animations autour de la bière et du patrimoine brassicole, de la restauration, une sélection de bières avec les brasseurs locaux partenaires de l’événement…

L’événement brassicole estival, festif, populaire et familial à ne pas manquer ! .

Place Alfred Muller Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 83 90 00

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English :

L’événement Fête de la bière Schiltigheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg