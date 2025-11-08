Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Salle des expositions Saint-Germain-de-Salles

Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Salle des expositions Saint-Germain-de-Salles samedi 8 novembre 2025.

Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS

Salle des expositions Place Aimé Mattat Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Au menu choucroute, tarte aux pommes et plusieurs variétés de bières (blonde, ruby, brune)

Ambiance festive garantie !

.

Salle des expositions Place Aimé Mattat Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 61 21 14

English :

On the menu: sauerkraut, apple pie and several varieties of beer (blonde, ruby, brown)

Festive atmosphere guaranteed!

German :

Auf der Speisekarte: Sauerkraut, Apfelkuchen und verschiedene Biersorten (blond, ruby, dunkel)

Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Nel menu: crauti, torta di mele e diverse varietà di birra (bionda, rossa, scura)

Atmosfera di festa garantita!

Espanol :

En el menú: chucrut, tarta de manzana y diversas variedades de cerveza (rubia, rubí, negra)

Ambiente festivo garantizado

L’événement Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Val de Sioule