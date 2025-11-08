Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Salle des expositions Saint-Germain-de-Salles
Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Salle des expositions Saint-Germain-de-Salles samedi 8 novembre 2025.
Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS
Salle des expositions Place Aimé Mattat Saint-Germain-de-Salles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Au menu choucroute, tarte aux pommes et plusieurs variétés de bières (blonde, ruby, brune)
Ambiance festive garantie !
.
Salle des expositions Place Aimé Mattat Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 61 21 14
English :
On the menu: sauerkraut, apple pie and several varieties of beer (blonde, ruby, brown)
Festive atmosphere guaranteed!
German :
Auf der Speisekarte: Sauerkraut, Apfelkuchen und verschiedene Biersorten (blond, ruby, dunkel)
Festliche Stimmung garantiert!
Italiano :
Nel menu: crauti, torta di mele e diverse varietà di birra (bionda, rossa, scura)
Atmosfera di festa garantita!
Espanol :
En el menú: chucrut, tarta de manzana y diversas variedades de cerveza (rubia, rubí, negra)
Ambiente festivo garantizado
L’événement Fête de la Bière Soirée Privée du FC SGS Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Val de Sioule