Fête de la Bière TARASTEIX Tarasteix

Fête de la Bière

TARASTEIX Salle des fêtes Tarasteix Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour la fête de la bière, imaginez un repas convivial et chaleureux, parfait pour accompagner les différentes variétés de bière.

En entrée, un velouté fait par le comité. Ensuite, un plat principal composé de tartiflette accompagnée de salade. En dessert, la galette des rois pour finir en beauté. Le tout, bien sûr, accompagné de bière artisanale, qu’elle soit blonde, brune ou ambrée, pour une expérience gustative complète, sans oublié le vin !!!

Pensez à porter vos couverts. Inscription obligatoire.

.

TARASTEIX Salle des fêtes Tarasteix 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 37 84 03 mairie.tarasteix@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Oktoberfest, imagine a warm and friendly meal, perfect to accompany the different varieties of beer.

For starters, a velouté made by the committee. Then a main course of tartiflette and salad. For dessert, a galette des rois to round things off. All, of course, accompanied by craft beer, whether blonde, brown or amber, for a complete taste experience, not forgetting the wine!

Remember to bring your cutlery. Registration required.

L’événement Fête de la Bière Tarasteix a été mis à jour le 2026-01-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65