Fête de la bière

61 Rue Principale Tieffenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Rejoignez-nous pour un week-end unique autour de la brasserie ! Découvrez des verres à bière, des plaques émaillées vintage et du matériel professionnel. Profitez de dégustations de bières artisanales et de plats savoureux dans une ambiance conviviale.

Un week-end festif, convivial et 100 % alsacien vous attend ! LaFriejohr Fescht (Fête de la bière)

Soirée animée par l’orchestre ELIXYR

Restauration et buvette sur place

Fête organisée au profit de l’association Kahleburjer Lewe, qui œuvre pour les structures d’accueil de personnes en situation de handicap. .

61 Rue Principale Tieffenbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 15 78 78

English :

Join us for a unique brewery weekend! Discover beer glasses, vintage enamel plates and professional equipment. Enjoy craft beer tastings and tasty dishes in a friendly atmosphere.

