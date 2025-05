Fête de la biodiversité – chemin des Vernes Étupes, 24 mai 2025 10:00, Étupes.

Doubs

Fête de la biodiversité chemin des Vernes Site des Vernes Étupes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Étupes fête la biodiversité Une journée nature pour petits et grands !

Le samedi 24 mai 2025, de 10h à 17h, la ville d’Étupes vous invite sur le site des Vernes pour une grande journée dédiée à la biodiversité. Entre animations ludiques, ateliers pédagogiques et rencontres passionnantes, cette fête est l’occasion idéale de (re)découvrir la richesse du vivant tout en s’amusant.

Au programme un Rallye de la Biodiversité, de nombreux stands d’associations et d’acteurs locaux, des expositions, des jeux, des ateliers créatifs autour des oiseaux, chauves-souris, arbres, insectes pollinisateurs, et bien plus encore.

À ne pas manquer

Une balade en forêt à 14h00 pour explorer la biodiversité locale.

La présence d’un food truck et de stands gourmands (crêpes et gaufres au profit des écoles).

Une journée familiale, gratuite et engagée, pour célébrer la nature et apprendre à la préserver ! .

chemin des Vernes Site des Vernes

Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 85 90

English : Fête de la biodiversité

German : Fête de la biodiversité

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la biodiversité Étupes a été mis à jour le 2025-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD