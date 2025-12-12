Fête de la biodiversité Ferme Lait Prés Verts Guérande

Fête de la biodiversité

Il y a tout juste 6 mois, nous organisions notre 1ère Fête de la Biodiversité à la ferme… et quelle journée !

– Plus de 25 stands & animations pour toute la famille

– De la restauration locale

– Des concerts en plein air

– Et près de 2 000 visiteurs venus partager ce moment festif, engagé et gourmand !

C’est donc avec enthousiasme que nous vous donnons rendez-vous pour la 2e édition, pendant les vacances de Pâques ! .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

