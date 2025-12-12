Fête de la biodiversité Ferme Lait Prés Verts Guérande
Fête de la biodiversité Ferme Lait Prés Verts Guérande dimanche 26 avril 2026.
Fête de la biodiversité
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Il y a tout juste 6 mois, nous organisions notre 1ère Fête de la Biodiversité à la ferme… et quelle journée !
– Plus de 25 stands & animations pour toute la famille
– De la restauration locale
– Des concerts en plein air
– Et près de 2 000 visiteurs venus partager ce moment festif, engagé et gourmand !
C’est donc avec enthousiasme que nous vous donnons rendez-vous pour la 2e édition, pendant les vacances de Pâques ! .
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr
English :
L’événement Fête de la biodiversité Guérande a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT44