Fête de la biodiversité – Mercredi 17 juin – Moigné le Rheu Orme Robin

Après 3 années d’inventaires naturalistes, de concertations et d’animations pour découvrir la biodiversité du territoire, l’Atlas de la Biodiversité Communale porté par les communes de Chavagne, Le Rheu et Mordelles franchit une nouvelle étape !

Pour marquer le passage à l’action, les 3 communes organisent la :

Fête de la Biodiversité le Mercredi 17 juin à l’Orme Robin à Moigné Le Rheu

Au programme : des ateliers, des balades nature, des expositions, des grands jeux en bois, des inventaires, des chantiers participatifs …