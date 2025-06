Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines – Allas-les-Mines 22 juin 2025 10:00

Dordogne

Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines 1092 route de l’ancienne fontaine Allas-les-Mines Dordogne

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

2025-06-22

Fête de la Biodiversité paysanne

Marché de producteurs- Village associatif -Tables rondes Découverte de semences paysannes, de cépages oubliés et d’une centaine de variétés de tomates et de céréales- Pizza cuite au feu de bois- visite de rucher- plusieurs ateliers (faire son pain, ses tisanes, etc

Plusieurs animations axés sur le biodiversité paysanne

Semences paysannes, quézako?

10h00 faire son pain au levain

Démonstration de battage à l’ancienne

11h00 visite des plantes médicinales Atelier de construction de ruches en paille

15h00 visite du jardin atelier faire ses tisanes

Visites libres, mandala, collection de cépages oubliés etc

Repas et buvette: pizzas à farine de blés anciens cuites au four à bois, paëlla artisanale, pains paysans, bières, jus, sirops…

De 10 h à 19 h

Lieu et accès: 1092 Route de l’ancienne Fontaine, Le bousquet, à Allas les mines .

1092 route de l’ancienne fontaine

Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 70 23 75

English : Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines

Fête de la Biodiversité paysanne

Farmers’ market Village of associations Round tables Discovery of peasant seeds, forgotten grape varieties and a hundred or so varieties of tomatoes and cereals Pizza cooked over a wood fire Visit to an apiary Several workshops (making your own bread, herbal teas, etc.)

German : Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines

Fest der bäuerlichen Biodiversität

Bauernmarkt Vereinsdorf Runde Tische Entdeckung von bäuerlichem Saatgut, vergessenen Rebsorten und 100 Tomaten- und Getreidesorten Pizza aus dem Holzofen Besuch eines Bienenhauses mehrere Workshops (Brot backen, Kräutertees etc.)

Italiano :

Festival della biodiversità in fattoria

Mercato contadino Villaggio delle associazioni Tavole rotonde Scoperta dei semi dei contadini, dei vitigni dimenticati e di un centinaio di varietà di pomodori e cereali Pizza cotta sul fuoco a legna Visita a un apiario Diversi laboratori (preparazione del pane, tisane, ecc.)

Espanol : Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines

Fiesta de la Biodiversidad en la Granja

Mercado agrícola Pueblo de asociaciones Mesas redondas Descubrimiento de semillas campesinas, variedades de uva olvidadas y un centenar de variedades de tomates y cereales Pizza cocinada al fuego de leña Visita a un colmenar Varios talleres (elaboración de su propio pan, tisanas, etc.)

L’événement Fête de la Biodiversité Paysanne à Allas les Mines Allas-les-Mines a été mis à jour le 2025-06-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne