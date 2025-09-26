Fête de la biodiversité Poix Terron Poix-Terron

La commune de Poix-Terron vous invite à la Fête de la Biodiversité les vendredi 26 et samedi 27 septembre ! Au programme Vendredi 26 Projection d’un film documentaire sur la haie, suivie d’un débat. Rendez-vous à 20h à la médiathèque, Samedi 27 Inauguration de la Micro-Folie avec Pix’in La Locomotive à 10h à la médiathèque. De nombreux stands et activités seront également à découvrir ! Gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque de poix terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 60 18 mediathequepoixterron@orange.fr

English :

The commune of Poix-Terron invites you to the Fête de la Biodiversité on Friday September 26 and Saturday September 27! Program: Friday 26: Screening of a documentary film on hedges, followed by a discussion. Rendezvous at 8pm at the Médiathèque, Saturday 27: Inauguration of the Micro-Folie with Pix’in La Locomotive at 10am at the Médiathèque. There will also be plenty of stalls and activities to discover! Free and open to all.

German :

Die Gemeinde Poix-Terron lädt Sie am Freitag, den 26. und Samstag, den 27. September zum Fest der Biodiversität ein! Programm: Freitag, 26.: Vorführung eines Dokumentarfilms über die Hecke, gefolgt von einer Debatte. Treffpunkt um 20 Uhr in der Mediathek. Samstag, 27.: Einweihung der Micro-Folie mit Pix’in La Locomotive um 10 Uhr in der Mediathek. Zahlreiche Stände und Aktivitäten werden ebenfalls zu entdecken sein! Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Il comune di Poix-Terron vi invita al Festival della biodiversità venerdì 26 e sabato 27 settembre! In programma: venerdì 26: proiezione di un documentario sulle siepi, seguita da un dibattito. Sabato 27: inaugurazione della Micro-Folie con Pix’in La Locomotive alle 10.00 presso la biblioteca multimediale. Ci saranno anche tante bancarelle e attività da scoprire! L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

El municipio de Poix-Terron le invita a la Fiesta de la Biodiversidad el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre En el programa: Viernes 26: Proyección de un documental sobre los setos, seguido de un debate. 20:00 h en la biblioteca multimedia. Sábado 27: Inauguración de la Micro-Folie con Pix’in La Locomotive a las 10:00 h en la biblioteca multimedia. También habrá muchos puestos y actividades para descubrir Gratuito y abierto a todos.

