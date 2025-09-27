Fête de la biodiversité La coupole Saint-Loubès

Fête de la biodiversité

La coupole 36 chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Le samedi 27 septembre, la Fête de la biodiversité et du bien-être animal de Saint-Loubès propose une journée complète avec des conférences, des stands associatifs, des ateliers, des animations pour petits et grands, un marché local, ainsi qu’un ciné-débat autour de la biodiversité et de la protection animale. .

La coupole 36 chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 16 mairie@saint-loubes.fr

