Fête de la Blonde d’Aquitaine

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Chaque année, la fête de la Blonde d’Aquitaine célèbre cette race bovine locale. Sa viande est l’ingrédient principal de chacun des repas de la journée. Marché artisanal, vide-greniers, jeux gonflables et maquillages pour les enfants au programme pour cette journée de folie !

7h30 ouverture du marché artisanal, de l’exposition bétail et du vide-greniers. Exposition de véhicules anciens et petit déjeuner à la fourchette.

10h remise des prix aux éleveurs.

11h défilé animé par LOS AIGASSUTS.

11h30 intronisation au sein de la Confrérie de la Blonde.

12h remise des prix du Concours Art Vache.

A partir de 12h00 apéritif musical avec HESTI MUSIC, Grand Repas/Burger/Assiette de la Blonde (sur réservation).

16h animation de rues.

19h tirage au sort de la tombola.

20h Souper de la Blonde.

21h soirée dansante avec HESTI MUSIC.

23h30 feu d’artifice. .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 cdc.animation@gmail.com

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English : Fête de la Blonde d’Aquitaine

L’événement Fête de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Béarn des Gaves