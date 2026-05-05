Fête de la Bretagne | Brittany Day | Ngày Hội Bretagne, P’Ti saigon, Ville de Thu Duc

Fête de la Bretagne | Brittany Day | Ngày Hội Bretagne Samedi 16 mai, 12h00 P’Ti saigon

Entrée libre (repas sur ́ )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T07:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T07:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:59:00+02:00

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Rejoignez-nous pour une journée de fête et culture bretonne au cœur de Hô Chi Minh-Ville.

️ 12h | Banquet Breton | ‘ ( ́

14h | Tournoi de palet breton & animations enfants | ‘ ( ́ )

18h | Fest Noz / Concert & restauration | Duo Lesouëf Pennec · Gwennili · The Druids | ‘ ( , ́ )

22h | After-party DJs | LAI · Kong | . . .

́ ‘ : +84 78 462 6386

52 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2

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4 Đường số 50, Thảo Điền, Quận 2

́ .

P’Ti saigon 52 Ngo Quang Huy Ville de Thu Duc Phường An Khánh [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/918873174363554/ »}]

́ ̀ ! Banquet Breton | Tournoi de palet breton & animations enfants | Concerts Duo Lesouëf Pennec, Gwennili, The Druids | DJs LAI & Kong gouel breizh vietnam

KBBV (Amelie Huynh Le Maux)