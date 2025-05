Fête de la Bretagne – Clohars-Carnoët, 24 mai 2025 14:30, Clohars-Carnoët.

Finistère

Fête de la Bretagne Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

2025-05-24

Démonstration et initiation de danses bretonnes par le Cercle Celtique Korllerien Laeta et Kloar Musiques.

Bourse aux livres par Roger Nadan.

Démonstration de savoir-faire crêpes, broderie, vannerie, par Dre Ar Vinohenn et Ar Broderzeh Kloar.

Jeux de société en breton par Ti Ar Vro Bro Kemperle.

Kan Ar Skol, chants et comptines par les élèves et parents de Saint-Maudet.

Jeux bretons par le Service des sports.

Buvette sur place. .

Place Général de Gaulle

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

