Fête de la Bretagne Concert « Gwragez, l'Île aux femmes » – Église Clohars-Carnoët, 24 mai 2025 17:00, Clohars-Carnoët.

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24 18:15:00

2025-05-24

Un hommage aux femmes bretonnes et la mise en lumière du matrimoine breton, sur des thèmes traditionnels portés par la voix, la bombarde… et le piano. Un mariage subtil et détonnant !

→ Pêr Vari Kervarec (voix et bombarde), Françoise Saget (piano) .

Église Place Général de Gaulle

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

