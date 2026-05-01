Fougères

Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année

l’exposition une Histoire de Bretagne, d’avant la Bretagne, jusqu’à la Bretagne contemporaine… .

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne Fougères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES