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Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne Fougères

Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne Fougères jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 6 Rue Jean-Marie Chaperon

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année
l’exposition une Histoire de Bretagne, d’avant la Bretagne, jusqu’à la Bretagne contemporaine…   .

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Exposition Une Histoire de Bretagne Fougères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES

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