Landéan

Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine

Avenue de la Forêt Landéan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année l’incroyable patrimoine naturel de la forêt de Fougères avec la Boucle de Mélusine ! Une randonnée commentée, musicale et poétique …

Pique-nique à prévoir, 9 participants maximum, rendez-vous aux Celliers de Landéan à 10h. .

Avenue de la Forêt Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20

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English :

L’événement Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine Landéan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES