Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine Landéan
Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine Landéan samedi 16 mai 2026.
Landéan
Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine
Avenue de la Forêt Landéan Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année l’incroyable patrimoine naturel de la forêt de Fougères avec la Boucle de Mélusine ! Une randonnée commentée, musicale et poétique …
Pique-nique à prévoir, 9 participants maximum, rendez-vous aux Celliers de Landéan à 10h. .
Avenue de la Forêt Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20
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English :
L’événement Fête de la Bretagne La Boucle de Mélusine Landéan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES
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