Fête de la Bretagne Les 20 ans de La Maison des Jeux Bretons

Saint-Jean-Trolimon Finistère

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

2026-05-15

– Ouverture de La Maison des Jeux Bretons toute la journée en libre accès et animation des jeux par les bénévoles de la FALSAB (Confédération des jeux et sports traditionnels de Bretagne),

– Exposition de photographies retraçant la construction de La Maison des Jeux Bretons et les événements marquants de la structure sur les deux dernières décennies,

– Démonstrations et initiations au gouren et aux sports athlétiques bretons l’après-midi,

– Initiations à la galoche bigoudène, jeu de palets typique du Pays bigouden, par le club de Saint-Jean-Trolimon,

– Animations autour de la culture bretonne et créole construction de ponts entre les deux par la présentation de danses et jeux traditionnels d’outre-mer par l’association Vib’Tizil créée à la rentrée dernière sur la commune,

– Réalisation d’une œuvre collective pour marquer l’anniversaire de la structure,

– Restitution du projet participatif Notre Maison des Jeux Bretons mémoires et avenir d’un lieu de rassemblement communal ,

– Grand banquet mettant en avant la gastronomie locale,

– Fest-noz avec le groupe Modkozmik, les chanteuses de kan ha diskan Le Corre/Fustec et les sonneurs Le Breton/Péron.

Animations gratuites

Restauration payante (à définir)

Organisé par La Mairie de Saint-Jean-Trolimon. .

Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34

