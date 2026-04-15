Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères
Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères jeudi 14 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne Ouverture du Festival
23 Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année
L’ouverture du festival avec, à 14h30, la projection du film Voyage en Gallésie , suivi d’un Café Gallo. Et à 18h30 le concert Papy Airs d’Eux !
Au bar LE 3F .
23 Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES
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