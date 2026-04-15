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Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères

Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 23 Place Aristide Briand

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Ouverture du Festival

23 Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année
L’ouverture du festival avec, à 14h30, la projection du film Voyage en Gallésie , suivi d’un Café Gallo. Et à 18h30 le concert Papy Airs d’Eux !
Au bar LE 3F   .

23 Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES

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