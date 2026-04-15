Fougères

Fête de la Bretagne Ouverture du Festival

23 Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année

L’ouverture du festival avec, à 14h30, la projection du film Voyage en Gallésie , suivi d’un Café Gallo. Et à 18h30 le concert Papy Airs d’Eux !

Au bar LE 3F .

23 Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Ouverture du Festival Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES