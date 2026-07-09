Informations pratiques

Uttwiller

Fête de la Bretzel

1 place de l’Eglise Uttwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez découvrir la légende du Bretzel autour de l’annuelle fête du même nom avec musique, restauration et brocante ! La découverte du village est ponctuée de panneaux explicatifs sur l’histoire du Bretzel, de quoi devenir incollable sur le sujet !

Chaque deuxième dimanche d’août, Uttwiller s’anime avec la traditionnelle Fête de la Bretzel et marché aux puces organisé par l’Association de sports et de loisirss culturels.

Environ 150 exposants répartis dans les rues du village.

Buffet et buvette afin de déguster les bretzels cuits sur place ainsi que de délicieuses tartes flambées et pizzas.

Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la bretzel sur 4 fresques situées dans le village.

Marché est ouvert aux particuliers, brocanteurs et antiquaires. (sur inscription pour exposer)

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

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1 place de l’Eglise Uttwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 82 00 45 asl.uttwiller@gmail.com

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English :

Come discover the legend of the Bretzel at the annual festival of the same name, featuring music, food, and a flea market! As you explore the village, you’ll come across informational signs about the history of the Bretzel—enough to make you an expert on the subject!

L’événement Fête de la Bretzel Uttwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre