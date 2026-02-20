Fête de la brioche Rue Edgar Faure Port-Lesney

Fête de la brioche

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Fête de la brioche

Venez participer à la Fête de la brioche, son vide grenier et son exposition de vieilles voitures, organisé par Port-Lesney Loisirs, au camping Les radeliers de Port-Lesney le dimanche 29 mars 2026.

Retrouvez une restauration et buvette sur place.

Afin de participer au vide-grenier, le forfait est de 5€ l’emplacement, sans inscription obligatoire, à partir de 7h.

Public

Tout public .

Rue Edgar Faure Camping Les Radeliers Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

