Fête de la brioche Rue Edgar Faure Port-Lesney

Rue Edgar Faure Camping Les Radeliers Port-Lesney Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Venez participer à la Fête de la brioche, son vide grenier et son exposition de vieilles voitures, organisé par Port-Lesney Loisirs, au camping Les radeliers de Port-Lesney le dimanche 29 mars 2026.
Retrouvez une restauration et buvette sur place.
Afin de participer au vide-grenier, le forfait est de 5€ l’emplacement, sans inscription obligatoire, à partir de 7h.
Public
Tout public .
Rue Edgar Faure Camping Les Radeliers Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
