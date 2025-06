Fête de la Canopée – Parc Louis Aragon Portes-lès-Valence 14 juin 2025 16:00

Drôme

Fête de la Canopée Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

2025-06-14

Venez partager un bon moment avec nous avant l’été !

Parc Louis Aragon 1 rue Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

English :

Come and share a good time with us before the summer!

German :

Kommen Sie und teilen Sie eine gute Zeit mit uns, bevor der Sommer kommt!

Italiano :

Venite a divertirvi con noi prima dell’estate!

Espanol :

¡Ven a pasar un buen rato con nosotros antes del verano!

