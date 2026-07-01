Informations pratiques

La Capelle-Balaguier

Fête de La Capelle Balaguier

La Capelle-Balaguier Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Venez nombreux cet été à la fête de La Capelle Balaguier pour profiter ensemble d’un moment convivial !

Vendredi soir, les festivités commenceront avec le bal d’été animé par Quentin Gallego et Galac-XY Podium. Restauration sur place saucisses/frites dès 20h.

Le samedi à partir de 14h aura lieu la pétanque en doublette, avec un stand de buvette sur place. Le marché gourmand débutera à partir de 19h, accompagné par les groupes Banda Bono, La DérYves et Potos Feu. 5 .

La Capelle-Balaguier 12260 Aveyron Occitanie comitelcb12@gmail.com

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English :

We hope to see many of you this %E9t%E9 %E0 at the La Capelle Balaguier festival to enjoy a fun time together!

L’événement Fête de La Capelle Balaguier La Capelle-Balaguier a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)