Fête de La Capelle Balaguier La Capelle-Balaguier
vendredi 31 juillet 2026 · La Capelle-Balaguier
Informations pratiques
La Capelle-Balaguier
Fête de La Capelle Balaguier
La Capelle-Balaguier Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
Venez nombreux cet été à la fête de La Capelle Balaguier pour profiter ensemble d’un moment convivial !
Vendredi soir, les festivités commenceront avec le bal d’été animé par Quentin Gallego et Galac-XY Podium. Restauration sur place saucisses/frites dès 20h.
Le samedi à partir de 14h aura lieu la pétanque en doublette, avec un stand de buvette sur place. Le marché gourmand débutera à partir de 19h, accompagné par les groupes Banda Bono, La DérYves et Potos Feu. 5 .
La Capelle-Balaguier 12260 Aveyron Occitanie comitelcb12@gmail.com
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English :
We hope to see many of you this %E9t%E9 %E0 at the La Capelle Balaguier festival to enjoy a fun time together!
L’événement Fête de La Capelle Balaguier La Capelle-Balaguier a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)