FÊTE DE LA CAPELLE La Canourgue

FÊTE DE LA CAPELLE La Canourgue dimanche 21 septembre 2025.

FÊTE DE LA CAPELLE

La Canourgue Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre, vivez la Fête de la Capelle méchoui convivial à 12h30 (sur réservation), concours de pétanque à 14h, bal musette à 15h, buvette en continu et assiette saucisses-frites dès 18h. Une journée festive et gourmande à partager entre amis ou en famille !

Venez partager un moment de convivialité et de bonne humeur à l’occasion de la traditionnelle Fête de la Capelle !

La journée débutera à 12h30 autour d’un savoureux méchoui comprenant entrée, plat, fromage, dessert, vin et café. Le repas est proposé au tarif de 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants (6-12 ans). Les réservations se font au 06 42 70 27 99.

À 14h, place à la compétition amicale avec le concours de pétanque, doté de 100 € plus les mises. La buvette, ouverte en continu, accompagnera petits et grands tout au long de la fête.

Dès 15h, l’après-midi prendra un air de guinguette grâce au bal musette, animé dans une ambiance festive et dansante (entrée 5 €).

Enfin, à 18h, la soirée se poursuivra autour d’une assiette gourmande de saucisses et frites, idéale pour clore cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble cette belle journée de fête villageoise ! .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 42 70 27 99

English :

On Sunday, September 21, enjoy the Fête de la Capelle: convivial méchoui at 12:30 pm (reservations required), pétanque competition at 2 pm, bal musette at 3 pm, continuous refreshments and a sausage and French fries platter from 6 pm. A festive, gourmet day to share with friends and family!

German :

Am Sonntag, den 21. September, erleben Sie das Fest von La Capelle: Geselliges Mechoui um 12:30 Uhr (mit Reservierung), Boule-Wettbewerb um 14 Uhr, Musette-Ball um 15 Uhr, durchgehende Getränkeausgabe und ab 18 Uhr ein Teller mit Würstchen und Pommes frites. Ein festlicher und leckerer Tag, den Sie mit Freunden oder der Familie verbringen können!

Italiano :

Domenica 21 settembre, godetevi la Fête de la Capelle: méchoui amichevole alle 12.30 (su prenotazione), gara di pétanque alle 14.00, bal musette alle 15.00, punti di ristoro continui e un piatto di salsicce e patatine dalle 18.00. Una giornata festosa e golosa da condividere con amici e familiari!

Espanol :

El domingo 21 de septiembre, disfrute de la Fiesta de la Capelle: méchoui amistoso a las 12.30 h (previa reserva), concurso de petanca a las 14 h, bal musette a las 15 h, puestos de refrescos continuos y plato de salchichas y patatas fritas a partir de las 18 h. Una jornada festiva y gastronómica para compartir con los amigos y la familia

L’événement FÊTE DE LA CAPELLE La Canourgue a été mis à jour le 2025-09-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn