Fête de la carotte Créances

Fête de la carotte Créances samedi 9 août 2025.

Fête de la carotte

Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 08:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Un marché du terroir, au centre de la fête, réunit des artisans régionaux.

Vous pouvez également déguster la très locale soupe à la graisse.

Une association créançaise défile en tenue d’époque, pour le plus grand bonheur des touristes, et tout cela au son de la musique de groupes différents chaque année.

Un concours de présentation légumière est organisé et donne lieu à des réalisations très originales.

À savoir les parkings sont gratuits.

Un marché du terroir, au centre de la fête, réunit des artisans régionaux.

Vous pouvez également déguster la très locale soupe à la graisse.

Une association créançaise défile en tenue d’époque, pour le plus grand bonheur des touristes, et tout cela au son de la musique de groupes différents chaque année.

Un concours de présentation légumière est organisé et donne lieu à des réalisations très originales.

À savoir les parkings sont gratuits. .

Créances 50710 Manche Normandie +33 6 76 31 32 49 fryles@orange.fr

English : Fête de la carotte

A local market, at the heart of the festival, brings together regional artisans.

You can also sample the local fat soup.

A Créançaise association parades in period costume, much to the delight of tourists, to the sound of music from different groups each year.

A vegetable presentation competition is organized, with some highly original entries.

Parking is free.

German :

Im Zentrum des Festes findet ein Regionalmarkt statt, auf dem regionale Handwerker ihre Waren anbieten.

Außerdem können Sie die sehr lokale Fettsuppe probieren.

Zur Freude der Touristen zieht ein Verein aus Créançaise in historischen Kleidern durch die Straßen, und das alles zu den Klängen von Musikgruppen, die jedes Jahr wechseln.

Es wird ein Wettbewerb für die Präsentation von Gemüse veranstaltet, der zu sehr originellen Ergebnissen führt.

Die Parkplätze sind kostenlos.

Italiano :

Al centro della festa c’è un mercato locale con artigiani regionali.

Si può anche assaggiare la zuppa di grasso molto locale.

Per la gioia dei turisti, un’associazione creanzese sfila in costume d’epoca, al suono della musica di gruppi diversi ogni anno.

Viene organizzato un concorso di presentazione di verdure, con proposte molto originali.

Da non dimenticare: il parcheggio è gratuito.

Espanol :

En el centro del festival hay un mercado local en el que participan artesanos de la región.

También se puede degustar la sopa gorda, muy local.

Para deleite de los turistas, una asociación de Creançaise desfila con trajes de época, al son de la música de grupos diferentes cada año.

Se organiza un concurso de presentación de verduras, con algunas propuestas muy originales.

Y no lo olvide: el aparcamiento es gratuito.

L’événement Fête de la carotte Créances a été mis à jour le 2025-07-16 par Côte Ouest Centre Manche