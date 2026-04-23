Fête de la carpe frite Illtal
Fête de la carpe frite Illtal dimanche 10 mai 2026.
Illtal
Fête de la carpe frite
110 rue du Chemin de Fer Illtal Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 12:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Au menu Carpes frites ou collet fumé, frites, salade, dessert et café. Animation par l’orchestre NOSTALGIE.
Nous avons le plaisir de vous convier à notre 32ème édition de la Fête de la Carpe Frite (sous le chapiteau, à côté de la mairie)
Au menu Carpes frites (ou collet fumé) et frites croustillantes, salade, dessert et café.
Ambiance assurée par l’orchestre NOSTALGIE
Réservations auprès de Stéphane MECKER 03 89 07 56 44 ou par mail amicale.sp.illtal@gmail.com
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110 rue du Chemin de Fer Illtal 68960 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 56 44 amicale.sp.illtal@gmail.com
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English :
Menu: Fried carp or smoked neck of pike, French fries, salad, dessert and coffee. Entertainment by the NOSTALGIE band.
L’événement Fête de la carpe frite Illtal a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau