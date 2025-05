Fête de la cerise de Chamberet – Chamberet, 7 juin 2025 08:00, Chamberet.

Corrèze

Fête de la cerise de Chamberet Le bourg Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 08:00:00

fin : 2025-06-08 23:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Comme chaque année l’association ACAC met à l’honneur la Cerise et les produits locaux avec une Foire artisanale et commerciale, métiers de bouche, artisanat, fête foraine.

Samedi à partir de 19h apéro-concert avec le groupe B.SIDE suivi à 22h d’un bal gratuit avec DJ SVSHV.

Dimanche dès 8h30 foire primée d’agneaux de boucherie, remise des prix à 11h30. Foire artisanale et commerciale, fête foraine.

Animations de rue avec Limouzi Samba Gang (percussions brésiliennes).

12h30 repas basse côte et frites. .

Le bourg

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 09 36

English : Fête de la cerise de Chamberet

German : Fête de la cerise de Chamberet

Italiano :

Espanol : Fête de la cerise de Chamberet

L’événement Fête de la cerise de Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze