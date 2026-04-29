Fête de la cerise Le Bourg Escoussans

Escoussans

Fête de la cerise

Le Bourg Centre-bourg Escoussans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 08:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

La fête des cerises revient à Escoussans pour sa 15e édition. Venez fêter l’arrivée des beaux jours dans une ambiance conviviale et familiale. Au programme un vide-grenier une buvette, de la restauration sur place, le concours du meilleur clafoutis (clafoutis à déposer avant 12h) et le traditionnel concours du meilleur cracheur de noyaux. Une journée festive à ne pas manquer. .

Le Bourg Centre-bourg Escoussans 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 01 96 14

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English : Fête de la cerise

L’événement Fête de la cerise Escoussans a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers